Підготовка до Олімпіади 2021 року: Японія проведе тестові змагання
Організатори Олімпіади в Токіо, яку через пандемію коронавірусу з 2020 року перенесли на 2021 рік, оголосили, що вже у березні наступного року почнуть проводити серію тестових змагань на олімпійський об'єктах. Вони не втрачають надії провести Олімпійські ігри та не виключають, що з глядачами.
Оргкомітет до останнього шукає альтернативні варіанти проведення Олімпійських ігор у Токіо. На такі тести змагань японську владу надихнуло успішне проведення змагань зі спортивної гімнастики, які відбулись 8 листопада з глядачами на трибунах, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника оргкомітету.
Читайте також Росія хотіла зірвати Олімпіаду-2020 – Велика Британія звинуватила їх у підготовці кібератаки
Тестові змагання об'єктів
У цих змагання взяли участь спортсмени з США, Росії, Японії. Всі учасники турніру перед початком змагань пройшли карантин у своїх готельних номерах та щодня здавали тести на коронавірус.
"Ми обговорюємо, як боротися з COVID-19 разом із японським урядом і столичним урядом Токіо. З початку наступного року ми почнемо роботу і приступимо до проведення тестових заходів у березні", – заявив журналістам представник оргкомітету Олімпіади.
Вже цього місяці президент МОК Томас Бах прибуде в Токіо, щоб провести перемовини з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року. Японська влада запевнила, що буде готова на 100%, щоб провести елітні змагання.
Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко
- Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.
- Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарний рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.
- Організатори турніру розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.
- Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.
Поділитися новиною