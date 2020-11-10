Організатори Олімпіади в Токіо, яку через пандемію коронавірусу з 2020 року перенесли на 2021 рік, оголосили, що вже у березні наступного року почнуть проводити серію тестових змагань на олімпійський об'єктах. Вони не втрачають надії провести Олімпійські ігри та не виключають, що з глядачами.

Оргкомітет до останнього шукає альтернативні варіанти проведення Олімпійських ігор у Токіо. На такі тести змагань японську владу надихнуло успішне проведення змагань зі спортивної гімнастики, які відбулись 8 листопада з глядачами на трибунах, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника оргкомітету.

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Тестові змагання об'єктів

У цих змагання взяли участь спортсмени з США, Росії, Японії. Всі учасники турніру перед початком змагань пройшли карантин у своїх готельних номерах та щодня здавали тести на коронавірус.

"Ми обговорюємо, як боротися з COVID-19 разом із японським урядом і столичним урядом Токіо. З початку наступного року ми почнемо роботу і приступимо до проведення тестових заходів у березні", – заявив журналістам представник оргкомітету Олімпіади.

Вже цього місяці президент МОК Томас Бах прибуде в Токіо, щоб провести перемовини з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року. Японська влада запевнила, що буде готова на 100%, щоб провести елітні змагання.

Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко