Подготовка к Боснии: сборная Украины провела тренировку на старой арене Львова – видео

Сборная Украины по футболу после победы над Финляндией сразу же вылетела во Львов, куда прибыла около двух ночи. В воскресенье, 10 октября, сборники уже успели провести тренировку на газоне стадиона "Скиф".

Как и всегда на следующий день после игры, команда разделилась на две группы. Игроки, которые вчера вышли с первых минут, выполнили восстановительные упражнения и осуществили пробежку вокруг поля.

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После этого стартовая одиннадцатка отправилась на восстановительные процедуры. Тем временем остальной коллектив провел интенсивную тренировку в формате двусторонней игры.

– старейший среди современных арен Львова. Построенный еще в далеком 1897 году, "Скиф" (в те времена – стадион польского гимнастического общества "Сокол") был одним из лучших спортивных объектов не только Запада Украины, но и целой Австро-Венгрии. Свой современный вид стадион приобрел после реконструкции, проведенной перед Евро-2012.

Времени между двумя поединками мало: 11 октября у главной команды страны – предигровой день. В обед и. о. главного тренера и игрок национальной сборной встретятся с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе "Львиварня" (начало пресс-конференции – в 12:00). А в 18:00 на "Арене Львов" начнется официальная тренировка "сине-желтых", первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Видео с тренировки сборной Украины во Львове

Украина – Босния и Герцеговина: перед матчем