Як і завжди наступного дня після гри, команда розділилася на дві групи. Гравці, які вчора вийшли зі стартових хвилин, виконали відновлювальні вправи та здійснили пробіжку навколо поля.
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Після цього стартова одинадцятка вирушила на відновлювальні процедури. Тим часом решта колективу провела інтенсивне тренування у форматі двосторонньої гри.
Часу між двома поєдинками обмаль: 11 жовтня в головної команди країни – передігровий день. В обід в. о. головного тренера та гравець національної збірної зустрінуться з представниками засобів масової інформації в музейно-культурному комплексі "Львіварня" (початок прес-конференції – о 12:00). А о 18:00 на "Арені Львів" розпочнеться офіційне тренування "синьо-жовтих", перші 15 хвилин якого будуть відкритими для ЗМІ.
Відео з тренування збірної України у Львові
Україна – Боснія і Герцеговина: перед матчем
- Підопічні Олександра Петракова здобули важливу перемогу над Фінляндією (1:2). Голами за "синьо-жовтих" відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- Після семи турів українці йдуть другими, у їх активі 8 очок.
- Боснія і Герцеговина посідає третє місце у групі, поступаючись українській збірній двома балами.