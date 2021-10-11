Як і завжди наступного дня після гри, команда розділилася на дві групи. Гравці, які вчора вийшли зі стартових хвилин, виконали відновлювальні вправи та здійснили пробіжку навколо поля.

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Після цього стартова одинадцятка вирушила на відновлювальні процедури. Тим часом решта колективу провела інтенсивне тренування у форматі двосторонньої гри.

Стадіон "Скіф" – найстаріший серед сучасних арен Львова. Споруджений ще далекого 1897 року, "Скіф" (у ті часи – стадіон польського гімнастичного товариства "Сокіл") був одним із найкращих спортивних об’єктів не лише Заходу України, а й цілої Австро-Угорщини. Свого сучасного вигляду стадіон набув після реконструкції, проведеної перед Євро-2012.

Часу між двома поєдинками обмаль: 11 жовтня в головної команди країни – передігровий день. В обід в. о. головного тренера та гравець національної збірної зустрінуться з представниками засобів масової інформації в музейно-культурному комплексі "Львіварня" (початок прес-конференції – о 12:00). А о 18:00 на "Арені Львів" розпочнеться офіційне тренування "синьо-жовтих", перші 15 хвилин якого будуть відкритими для ЗМІ.

Відео з тренування збірної України у Львові

Україна – Боснія і Герцеговина: перед матчем