Как и всегда на следующий день после игры, команда разделилась на две группы. Игроки, которые вчера вышли с первых минут, выполнили восстановительные упражнения и осуществили пробежку вокруг поля.
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После этого стартовая одиннадцатка отправилась на восстановительные процедуры. Тем временем остальной коллектив провел интенсивную тренировку в формате двусторонней игры.
Времени между двумя поединками мало: 11 октября у главной команды страны – предигровой день. В обед и. о. главного тренера и игрок национальной сборной встретятся с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе "Львиварня" (начало пресс-конференции – в 12:00). А в 18:00 на "Арене Львов" начнется официальная тренировка "сине-желтых", первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.
Видео с тренировки сборной Украины во Львове
Украина – Босния и Герцеговина: перед матчем
- Подопечные Александра Петракова одержали важную победу над Финляндией (1:2). Голами за "сине-желтых" отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- После семи туров украинцы идут вторыми, в их активе 8 очков.
- Босния и Герцеговина занимает третье место в группе, уступая украинской сборной двумя баллами.