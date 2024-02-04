Футбольна спільнота згуртувалась навколо допомоги Україні у війні з Росією. Чимало знаменитостей підтримали нашу країну та допомагають їй усіма можливими способами, пише 24 канал.

До теми Соромно визнавати ганьбу: команда з ЄС вперше зіграла проти представника Росії

На днях активно проявив себе у цьому питанні чеський футбольний клуб Славія. Празька команда відмовилась від спарингу з братиславським Слованом, який погодився зіграти товариський матч з московським Динамо.

Натомість Славія провела гру проти представника елітного словацького дивізіону Віон Злате-Моравце та виграла її з рахунком 4:1. Матч був присвячений підтримці України, гравці перед початком розгорнули банер "We stand with Ukraine".



Акція на підтримку України / інстаграм Славії

На зустріч завітали 6,2 тисячі вболівальники. Клуби погодились передати виручені кошти на допомогу Україні, а саме закупити машини швидкої допомоги та інше медичне обладнання для постраждалих від війни.

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Відзначимо, що Віон Злате-Моравце є аутсайдером місцевого чемпіонату. Команда йде останньою, набравши лише 4 бали у 18-ти іграх. У свою чергу Славія в чемпіонаті Чехії веде боротьбу за чемпіонство.

Клуб йде другим, у п'яти балах від Славії, але має зустріч в запасі. Крім того, Славія виграла групу Ліги Європи проти Роми, Шерифа та Серветта і кваліфікувалась в 1/8 фіналу.