Ига Швёнтек – Онс Жабер 2:0 (6:2, 7:6)

Решающий поединок длился 1 час и 51 минуту. Два сета понадобились польской теннисистке, чтобы пополнить свою коллекцию престижным трофеем, пишет 24 канал.

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Финал полячка начала с трех подряд выигранных геймов. Далее Швёнтек отдала несколько инициативу. Чем воспользовалась Жабер – два гейма для Онс. Однако это был лишь один лучик надежды для туниски.

Ига снова включилась, взяла три гейма подряд и оформила победу в первом сете – 6:2.

Вторая партия не была столь легкой для польской теннисистки. Жабер навязала борьбу и перевела сет в тай-брейк. Где в горячей борьбе сильнее была Швёнтек – 7:5 и 7:6 в сете.

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Ига Швёнтек – победительница US Open-2022.

Статистика. За матч теннисистки сделали на двоих только одну подачу на вылет (Швёнтек). В общей сложности было шесть двойных ошибок – 2-е у Иги против 4-х Жабер. Что касается непринужденных ошибок, то здесь тоже преимущество Онс – 33 против 30 у полячки.

Видеообзор финала Швёнтек – Жабер