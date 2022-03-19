Поддерживаете геноцид украинцев, – Романчук обвинил Международную федерацию плавания

Титулованный пловец Михаил Романчук обратился в Международную федерацию плавания (FINA), опубликовав фото российских спортсменов с буквой Z на груди.

Поддерживают рашистов молчанием

Романчук подверг критике международную федерацию плавания (FINA) за бездействие на фоне российского нападения на Украину.

Как это было Российские спортсмены приняли участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма

"Пока FINA молчит российские спортсмены поддерживают войну в моей стране. Ваше молчание – это знак поддержки смертей и геноцида украинцев. Пока они (россияне) тренируются, в моей стране уже уничтожены 3 бассейна."

Пока они спят в своих кроватях, мой тренер и отец пополнили ряды Национальной гвардии и защищают Украину и днем, и ночью!", – написал Романчук.



Скриншот