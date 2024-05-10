Накануне состоялись официальные мероприятия перед титульным боем. Боксеры провели длительную битву взглядов и пресс-конференцию.

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Сине-желтые цвета и отсутствие символики МП

После этого соперники также продемонстрировали свои боксерские навыки. На открытой тренировке Василий Ломаченко показал свою технику, отработав удары по маленькому мячику, который был привязан к сине-желтой кепке. Это все происходило на фоне развернутого флага Украины.

Открытая тренировка Ломаченка: смотрите видео

При этом австралийский боксер показал свои способности, побоксировав с тенью.

Видео с тренировки Джорджа Камбососа

Отметим. Бой Камбосос – Ломаченко начнется не раньше 7:00. В Украине трансляция будет доступна эксклюзивно на страницах Top Rank в ютубе и фейсбуке.

Напомним, что после битвы с австралийцем Василий Ломаченко может провести объединительный бой с Шакуром Стивенсоном. О такой перспективе рассказал Боб Арум, но для этого оба боксера должны победить в своих следующих поединках.