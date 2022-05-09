Поддерживает геноцид украинцев: олимпийский чемпион по России принял участие в параде в Москве

В Москве состоялся военный парад в честь дня победы. 9 мая участие в этом жалком зрелище принял олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Поддерживает безумного Путина

25-летний российский гимнаст запятнал свою карьеру на всю жизнь. Никита Нагорный возглавил ход юнармии – военно-патриотического общественного движения, пишет 24 канал.

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Таким поступком спортивный гимнаст открыто показал, что поддерживает агрессию России в сторону Украины. После этого поступка у Нагорного точно станет меньше друзей и знакомых из европейских стран.

Напомним, что гимнаст в своем инстаграмме ранее прокомментировал решение Международной Федерации гимнастики, отстранившей российскую сборную от соревнований под эгидой FIG. Однако Нагорный не разочаровался, ведь в его распоряжении был старт "на самом престижном турнире в мире, который лучше, чем Олимпийские игры" – чемпионате России.

Российские гимнасты снова "зажигают", поддерживая кровопролитие в Украине.



Нагорный на параде в Москве / Скриншот по трансляции

Что известно о Никите Нагорном

В 2016 году получил свою первую олимпийскую награду – "серебро" в командном первенстве по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро.

Токио-2020 стал триумфальным для российского гимнаста. Нагорный завоевал три олимпийские награды, одна из которых была наивысшего сорта (командное первенство). Две "бронзы" взял на перекладине и многоборье.

Карьера Никиты уж очень успешна. В свои 25 лет гимнаст является многократным чемпионом и призером чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр.

По данным Википедии, Нагорный родился в украинской семье.

В сентябре 2021-го Международная федерация гимнастики назвала элемент с тройным сальто в честь русского гимнаста.

Российские гимнасты, которых следует исключать из спорта

Ранее другой российский гимнаст Иван Куляк впал в скандал. Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, закрыв русский флаг на груди. Именно по этой букве которой страна-агрессор обозначает свою военную технику во время вторжения на территорию Украины.

За это его дисквалифицировали на год. На этом этот нахал не остановился. Куляк вышел на сцену в "Лужниках" с чужой олимпийской наградой 2016 года из Рио.

Наставница сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина нагло прокомментировала санкции по поводу участия российских и белорусских спортсменов. Россиянка прибегла к запугиваниям в сторону Японии и пригрозила ядерным оружием.

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