21-летний форвард Шахтера появился на футбольном поле по ходу второго тайма, заменив Лассину Траоре. На 72-й минуте Даниил Сикан упустил убийственный момент.

Как это было Промах ценой в 1,8 миллиона евро: видео дикого фейла от форварда Шахтера в Лиге чемпионов

Мудрик: У всех бывают неудачные дни

Мудрик на скорости проскочил защитника Селтика и вышел на свидание с голкипером Хартом. Михаил не стал эгоистично пробивать, а отдал на параллельно прибежавшего в штрафную соперника Сикана. Однако Даниил, находясь с мячом перед пустыми воротами, умудрился не попасть во владение хозяев.

Этот дикий промах Сикана стоил Шахтеру, возможно, даже победы.

После финального свистка единственный автор гола "горняков" Мудрик призвал фанатов поддержать Данилу. Ведь после таких промахов на футболистов выливают немало критики и грязи.

Михаил выложил в сторону в инстаграмме фото Сикана.

Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого казака. У всех бывают неудачные дни. Но то, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержки. Спасибо за понимание,

– попросил Мудрик.



Мудрик защитил Сикана после яростного промаха / Скриншот со сторис Михаила

Напомним, что мировая 1:1 с Селтиком гарантировала Шахтеру еврокубковую весну. Хотя в плей-офф Лиги Европы подопечные Игоря Йовичевича уж точно сыграют.

В последнем туре дончане сыграют против РБ Лейпцига, с которым сразятся за 2-е место в группе, которое позволит выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

К слову. В новом сезоне Сикан провел в футболке Шахтера 10 матчей, отличившихся 4 голами и одним ассистом.