Тренер Баварии рассказал, пожмет ли руку Левандовскому, который "изменил" клуб ради Барселоны

Жребий свел Баварию и Барселону в одну группу Лиги чемпионов. 13 сентября состоится первая встреча между этими топовыми клубами Европы.

Главная интрига вечера – Левандовский против бывшей Баварии

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн рассказал, будет ли Роберт Левандовский самой большой угрозой воротам его команды. 35-летний немецкий наставник также признался, попадет ли руку польскому нападающему после его перехода в Барселону.

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Руководитель мюнхенского клуба сделал призыв к болельщикам по переходу Левандовского. Он хочет, чтобы и фанаты спокойно восприняли Роберт в футболке каталонцев. Ведь это будет первая встреча нападающего с уже бывшим клубом, да еще и на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Пожму ли я руку, если увижу Роберта? Конечно, а вы как думали? Буду рад, если болельщики тоже отнесутся с пониманием и поздравят его. Это нормально, когда человек столько отдал клубу. Так и должно быть. Не знаю, самый ли он опасный игрок в составе соперника, но уверен, что он будет главной угрозой для наших ворот. Впрочем, если у него не будет мяча, ему будет сложнее забить,

– рассказал тренер Баварии.

Напомним, что нападающий сборной Польши перешел в Барселону в середине июля 2022 года, подписав 4-летний контракт (до конца июня 2026 года).

За новый клуб Роберт успел отыграть 6 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Левандовский установил рекорд, став самым быстрым автором шести голов в Ла Лиге.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Бавария – Барселона состоится 13 сентября. Стартовый свисток встречи в 22:00 по Киеву.

Бавария и Барселона с побед стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. Мюнхенцы на выезде одолели итальянский Интер (0:2), а каталонский клуб разгромил дома Викторию Пльзень (5:1).