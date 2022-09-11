Невероятное голевое чутье новичка Барселоны

10 сентября Барселона разгромила на выезде Кадис – 0:4. Роберт Левандовский стал автором второго гола каталонцев в поединке. В матче был неприятный инцидент с участием одного из болельщиков, у которого остановилось сердце. Поединок был приостановлен, но, к счастью, все закончилось без летальных исходов, после чего игру возобновили.

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Для него это взятие ворот стало уже девятым в футболке каталонского клуба в шести поединках. Прекрасный темп набрал Левандовский.

Также Роберт отличился двумя ассистами за все сыгранные поединки за Барселону.

Благодаря такой результативности польскому нападающему удалось побить рекорд Ла Лиги. Левандовский стал самым быстрым автором шести голов в Примере. Для такого показателя поляку понадобилось всего 377 минут.

Ранее результативный рекорд принадлежал бывшему игроку Севильи Андре Силви.

Любопытно. После 5-ти туров Левандовский лидирует в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги-2022/2023. Ему "в спину дышит" футболист Сельты Яго Аспас - 5 голов в 5 матчах.