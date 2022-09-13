Головна інтрига вечора – Левандовський проти колишньої Баварії

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розповів, чи буде Роберт Левандовський найбільшою загрозою воротам його команди. 35-річний німецький наставник також зізнався, чи потине руку польському нападнику після його переходу у Барселону.

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Керманич мюнхенського клубу зробив заклик до уболівальників щодо переходу Левандовського. Він хоче, щоб і фанати спокійно сприйняли Роберт у футболці каталонців. Адже це буде перша зустріч нападника з вже колишнім клубом та ще й на "Альянц Арені" у Мюнхені.

Чи потисну я руку, якщо побачу Роберта? Звісно, ​​а ви як думали? Буду радий, якщо вболівальники теж поставляться з розумінням і привітають його. Це нормально, коли людина стільки віддала клубу. Так і має бути. Не знаю, чи він найнебезпечніший гравець у складі суперника, але впевнений, що він буде головною загрозою для наших воріт. Втім, якщо він не матиме м'яча, йому буде складніше забити,

– розповів тренер Баварії.

Зверніть увагу! Матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Баварія – Барселона відбудеться 13 вересня. Стартовий свисток зустрічі о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що нападник збірної Польщі перейшов у Барселону у середині липня 2022-го, підписавши 4-річний контракт (до кінця червня 2026-го).

За новий клуб Роберт встиг відіграти 6 матчів, у яких забив 9 голів та зробив 2 асисти. Левандовський встановив рекорд, ставши найшвидшим автором шести голів у Ла Лізі.

Баварія та Барселона з перемог стартували у груповому етапі Ліги чемпіонів. Мюнхенці на виїзді здолали італійський Інтер (0:2), а каталонський клуб розгромив вдома Вікторію Пльзень (5:1).