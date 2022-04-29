После первых полуфиналов интрига в противостояниях не снизилась. Рома перед ответным матчем предстала в более выгодной позиции, не проиграв на выезде Лестеру. А на счет параллельного поединка Фейенорд еще потрепает нервы Марселя на глазах французских болельщиков, пишет 24 канал.

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Лестер – Рома 1:1

Голы: Пеллегрини, 15, Манчини, 67 (авт.)

Лестер ударно начал поединок, уже к седьмой минуте "лисы" заработали три угловых. Но первыми нули на табло размочили гости из Рима. На 15-й минуте Пеллегрини стал автором гола.

Во втором тайме, благодаря помощи Ромы, хозяева сравняли цифры на табло и спаслись от домашнего поражения в первом полуфинале. Манчини поразил свои ворота, сыграв на руку Лестеру. Все решится в ответном матче. Все дороги ведут в Рим.

Лестер – Рома: видеообзор матча

Фейеноорд – Марсель 3:2

Голы: Дессер, 18, 46, Синистерра, 20 – Дьенг, 28, Жерсон, 40

Классный полуфинал выдали Фейенорд и Марсель. Команды на двоих наколотили пять голов. Сначала хозяева изрядно удивили всех, забив два гола за две минуты.

Однако еще до перерыва гости сравняли до 2:2. Победный гол Фэнорд забил уже на первой минуте после отдыха.

Фейенорд – Марсель: видеообзор матча

К слову. Вторые полуфинальные встречи пройдут 5 мая.