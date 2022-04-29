Після перших півфіналів інтрига у протистояннях не зменшилась. Рома перед матчем-відповіддю постала у більш вигідній позиції, не програвши на виїзді Лестеру. А на рахунок паралельного поєдинку то Феєнорд ще потріпає нерви Марселю на очах французьких уболівальників, пише 24 канал.

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Лестер – Рома 1:1

Голи: Пеллегріні, 15, Манчіні, 67 (авт.)

Лестер ударно розпочав поєдинок, вже до сьомої хвилини "лисиці" заробили три кутові. Але першими нулі на табло розмочили гості з Рима. На 15-й хвилині Пеллегріні став автором голу.

У другому таймі завдяки допомозі Роми господарі зрівняли цифри на табло та врятувались від домашньої поразки у першому півфіналі. Манчіні поцілив у власні ворота, зігравши на руку Лестеру. Все вирішиться у матчі-відповіді. Усі дороги ведуть до Рима.

Лестер – Рома: відеоогляд матчу

Феєнорд – Марсель 3:2

Голи: Дессер, 18, 46, Сіністерра, 20 – Дьєнг, 28, Жерсон, 40

Класний півфінал видали Феєнорд та Марсель. Команди на двох наколотили п'ять голів. Спершу господарі неабияк здивували усіх, забивши два голи за дві хвилини.

Однак ще до перерви гості зрівняли до 2:2. Переможний гол Феєнорд забив вже на першій хвилині після відпочинку.

Феєнорд – Марсель: відеоогляд матчу

До слова. Другі півфінальні зустрічі відбудуться 5 травня.