Под бдительным оком тренера Украины: Петраков посетил тренировку Шахтера и Вереса на сборах

Украинские клубы продолжают готовиться ко второй части сезона УПЛ. Александр Петраков решил посетить тренировки и матчи двух команд.

Смотрит за сборниками

Главный тренер сборной Украины решил с пользой провести межсезонье. Александр Петраков посетил тренировку лидера чемпионата донецкого Шахтера.

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Наставник наблюдал за рабочим процессом "горняков" с трибун. Специалист в хорошем настроении смотрел за сборниками.

Также 64-летний специалист успел посетить контрольный спарринг ровненского Вереса. Об этом сообщил Верес. Кажется, тренер подыскивает в национальную команду новые лица.



Александр Петраков и Юрий Вирт / Фото НК Верес

Поединок, который посетил Петраков, закончился поражением украинского клуба со счетом 2:3. Голы в составе команды Юрия Вирта забивали Виталий Дахновский и Сергей Панасенко.

Напомним, что ранее стало известно, что наставник посетит тренировочные сборы клубов УПЛ.

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