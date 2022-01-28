24 и 29 марта сборная Украины сыграет два матча. Первый из них – против Шотландии на выезде в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира. Если украинцы победят, то 29 марта сыграют против победителя пары Уэльс – Австрия за право выступить на ЧМ-2022. Этот матч тоже пройдет на выезде.

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Если же украинцы проиграют Шотландии, то 29 марта проведут товарищеский матч. Он будет против неудачника пары Уэльс – Австрия, и состоится в Кардиффе.