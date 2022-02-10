Дивиться за збірниками

Головний тренер збірної України вирішив із користю провести міжсезоння. Олександр Петраков відвідав тренування лідера чемпіонату донецького Шахтаря.

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Наставник спостерігав за робочим процесом "гірників" із трибун. Спеціаліст у хорошому настрої дивився за збірниками.

Також 64-річний фахівець встиг відвідати контрольний спаринг рівненського Вереса. Про це повідомив Верес. Здається, тренер шукає у національну команду нові обличчя.



Олександр Петраков та Юрій Вірт / Фото НК Верес

Поєдинок, який відвідав Петраков, закінчився поразкою українського клубу з рахунком 2:3. Голи у складі команди Юрія Вірта забивали Віталій Дахновський та Сергій Панасенко.

Нагадаємо, що ще раніше стало відомо, що наставник відвідає тренувальні збори клубів УПЛ.

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