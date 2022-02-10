Дивиться за збірниками
Головний тренер збірної України вирішив із користю провести міжсезоння. Олександр Петраков відвідав тренування лідера чемпіонату донецького Шахтаря.
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Наставник спостерігав за робочим процесом "гірників" із трибун. Спеціаліст у хорошому настрої дивився за збірниками.
Також 64-річний фахівець встиг відвідати контрольний спаринг рівненського Вереса. Про це повідомив Верес. Здається, тренер шукає у національну команду нові обличчя.
Олександр Петраков та Юрій Вірт / Фото НК Верес
Поєдинок, який відвідав Петраков, закінчився поразкою українського клубу з рахунком 2:3. Голи у складі команди Юрія Вірта забивали Віталій Дахновський та Сергій Панасенко.
Нагадаємо, що ще раніше стало відомо, що наставник відвідає тренувальні збори клубів УПЛ.
Україна позмагається за путівку у Катар
- Свій наступний офіційний матч збірна України зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться для "синьо-жовтих" на виїзді.
- Якщо підопічні Петракова переможуть шотландців, то проведуть ще одну гру проти переможця зустрічі Уельс – Австрія. Позитивні результати у цих двох матчах дозволять українцям поїхати у фінальну частину, яка відбудеться у Катарі.
- Додамо, що Україна вийшла у плей-офф відбору з другого місця групи. Пряму путівку у Катар здобула у цій групі Франція.