Смотрит за сборниками

Главный тренер сборной Украины решил с пользой провести межсезонье. Александр Петраков посетил тренировку лидера чемпионата донецкого Шахтера.

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Наставник наблюдал за рабочим процессом "горняков" с трибун. Специалист в хорошем настроении смотрел за сборниками.

Также 64-летний специалист успел посетить контрольный спарринг ровненского Вереса. Об этом сообщил Верес. Кажется, тренер подыскивает в национальную команду новые лица.


Александр Петраков и Юрий Вирт / Фото НК Верес

Поединок, который посетил Петраков, закончился поражением украинского клуба со счетом 2:3. Голы в составе команды Юрия Вирта забивали Виталий Дахновский и Сергей Панасенко.

Напомним, что ранее стало известно, что наставник посетит тренировочные сборы клубов УПЛ.

Украина поборется за путевку в Катар

  • Свой следующий официальный матч сборная Украины сыграет против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Поединок состоится для "сине-желтых" на выезде.
  • Если подопечные Петракова победят шотландцев, то проведут еще одну игру против победителя встречи Уэльс – Австрия. Положительные результаты в этих двух матчах позволят украинцам поехать в финальную часть, которая состоится в Катаре.
  • Добавим, что Украина вышла в плей-офф отбора со второго места группы. Прямую путевку в Катар получила в этой группе Франция.