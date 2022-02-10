Смотрит за сборниками
Главный тренер сборной Украины решил с пользой провести межсезонье. Александр Петраков посетил тренировку лидера чемпионата донецкого Шахтера.
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Наставник наблюдал за рабочим процессом "горняков" с трибун. Специалист в хорошем настроении смотрел за сборниками.
Также 64-летний специалист успел посетить контрольный спарринг ровненского Вереса. Об этом сообщил Верес. Кажется, тренер подыскивает в национальную команду новые лица.
Александр Петраков и Юрий Вирт / Фото НК Верес
Поединок, который посетил Петраков, закончился поражением украинского клуба со счетом 2:3. Голы в составе команды Юрия Вирта забивали Виталий Дахновский и Сергей Панасенко.
Напомним, что ранее стало известно, что наставник посетит тренировочные сборы клубов УПЛ.
Украина поборется за путевку в Катар
- Свой следующий официальный матч сборная Украины сыграет против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Поединок состоится для "сине-желтых" на выезде.
- Если подопечные Петракова победят шотландцев, то проведут еще одну игру против победителя встречи Уэльс – Австрия. Положительные результаты в этих двух матчах позволят украинцам поехать в финальную часть, которая состоится в Катаре.
- Добавим, что Украина вышла в плей-офф отбора со второго места группы. Прямую путевку в Катар получила в этой группе Франция.