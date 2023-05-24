Український спортсмен віддав життя за волю нашої держави у боях за Бахмут. Боксер загинув у віці 30-и років.

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Герої не вмирають

Олександр Онищенко був маститим спортсменом, оскільки він – майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова", а також член збірної команди України з боксу. Зокрема, Онищенко представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва.

Олександр загинув у боях за Бахмут, боронячи Батьківщину від російського ворога. Прощання з героєм України відбудеться 24-го травня. "Вічна пам’ять всім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави", – зазначила Федерація боксу України.