Жизнь за свободу Украины отдал Богдан Ходаковский. Легкоатлет в свое время добивался больших высот в спорте.

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Герои не умирают

Кровожадная война, которую развязала Россия, продолжает уносить жизнь гордости нашего народа. Украинский легкоатлет Богдан Ходаковский погиб на войне со страной-агрессором. Трагедия произошла 15 мая в Донецкой области на Бахмутском направлении. На войне Богдан был снайпером-стрелком. Ходаковский в свое время был членом сборной Киевской области, а также достигал выдающихся высот, в частности, Богдан становился победителем и призером чемпионатов Украины по прыжкам с шестом.

Богдан Ходаковский / Athletics in ua