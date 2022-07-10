В Донецкой области погиб бывший футболист Динамо Сергей Баланчук

На войне погиб бывший игрок Динамо и молодежной сборной Украины Сергей Баланчук. Он воевал в составе Вооруженных сил Украины.

Вечная память героя

Бывший футболист воевал в Донецком направлении. В ВСУ был призван в конце апреля.

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Экс-футболист погиб под Бахмутом в результате артиллерийских обстрелов на 48-м году жизни.

Сергей Баланчук открыл футбольную карьеру в киевском Динамо, где в юношеские годы учился в спортивной школе.

Во втором составе он дебютировал в 1992 году, а в 1995-м перешел в основную команду. Играл на позиции защитника.

Впоследствии Баланчук присоединился к израильскому клубу Маккаби Хайфа, за который играл в течение трех сезонов, в том числе в еврокубках, и выиграл в его составе Кубок Израиля-1997/1998 и "бронзу" национального чемпионата-1998/1999.

В 1999-м Сергей снова перебрался в "бело-синие" и выиграл чемпионат Первой лиги по Динамо-2.

Также он выступал в полтавской Ворскле и харьковском Металлисте. После окончания карьеры работал в юридической сфере.

Также в 1995-1996 годах футболист играл в составе молодежной сборной Украины U-21.

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