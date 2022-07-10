Оккупанты забрали жизнь у 20-летней спортсменки

Утром 9 июля российские оккупанты обстреляли микрорайон Ингулец в Кривом Роге. 41-летняя женщина погибла на месте, а раненых отца и дочь Курдель госпитализировали в больницу.

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К сожалению, девушку спасти не удалось.

20-летняя девушка тренировалась на спортплощадке со своим отцом, когда прилетел снаряд из реактивных систем залпового огня.

По информации gorsovet.com.ua со ссылкой на очевидцев, у 43-летнего мужчины были видимые признаки ранений, а у девушки нет. Она сидела у забора и была очень бледна. Прохожие к приезду медиков предоставили первую помощь пострадавшим.

В больнице выяснилось, что в Дарье осколками задеты сердце и печень. Девушка скончалась в реанимации.

В момент обстрела Дарья вместе с отцом тренировались на спортивной площадке.

Вместе с мамой Дарья вела студию танцев на пилоне в Ингулке. В свое время она выиграла чемпионат Украины в этом виде спорта. Училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже.

Что известно об обстреле Кривого Рога