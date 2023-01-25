"Разрывает душу": призер Олимпиады шокирован гибелью фигуриста из Украины на фронте

Печальное известие поступило в семью по фигурному катанию 24 января 2023 года. Под Бахмутом погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

Герою Украины, который после окончания карьеры был артистом циркового шоу на льду "Гранд", было всего 25 лет. Мир фигурного катания уже отреагировал на гибель Дмитрия Шарпара.

К теме Титулованный украинский фигурист и участник юношеской Олимпиады Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом

Реакция олимпийского призера

Одной из первых сумм вместе с украинцами разделил бронзовый призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Тимо Колето. Выступающий за Японию спортсмен американского происхождения кратко прокомментировал смерть Шарпара на своей странице в твиттере.

Разрывает душу,

– написал Колето.

Напомним, что погибший Герой Украины был призером Всеукраинских соревнований по фигурному катанию. Шарпар выступал в паре с Анастасией Побеженко. Также украинский дуэт входил в топ-10 по результатам юношеских Олимпийских игр.

Что известно о Тиме Колето

31-летний фигурист американского происхождения, выступающий под флагом Японии. Тимо имеет четыре гражданства – США, Норвегии, Южной Кореи и Японии.

Ранее выступал в паре с норвежкой Теа Рабе и кореянкой Мин Ю Ра.

Его нынешней партнершей на льду является японка Мисато Комацубара.

В период с 2019 по 2021 год получил две награды командного чемпионата мира – в Фукуосе завоевал "серебро", а уже через два года стал третьим в Осаке.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине стал бронзовым призером в командном турнире.