Герою України, який після закінчення кар'єри був артистом циркового шоу на льоду "Гранд", було лише 25 років. Світ фігурного катання вже відреагував на загибель Дмитра Шарпара.

До теми Титулований український фігурист і учасник юнацької Олімпіади Дмитро Шарпар загинув під Бахмутом

Реакція олімпійського призера

Одним із перших сум разом із українцями розділив бронзовий призер Олімпіади-2022 з фігурного катання Тімо Колето. Спортсмен американського походження, який виступає за Японію, коротко прокоментував смерть Шарпара на своїй сторінці у твітері.

Розриває душу,

– написав Колето.

Нагадаємо, що загиблий Герой України був призером Всеукраїнських змагань із фігурного катання. Шарпар виступав у парі з Анастасією Побіженко. Також український дует входив у топ-10 за результатами юнацьких Олімпійських ігор.

Важливо! В Україні після 24 лютого створили спеціальний портал під назвою "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про загиблих українських спортсменів. Дехто з них загинув від ворожих снарядів чи куль на фронті, а хто у власній квартирі.

Що відомо про Тіма Колето