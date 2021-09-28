Почти боксерский нокаут на футбольном поле
Скандальный эпизод произошел во втором тайме. Наставник гостей Джованни Алози получил красную карточку и был удален из технической зоны из-за спора с судьей.
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С таким решением главного арбитра наставник не согласился. Он решил применить к рефери физическую силу. Алози кулаком вмазал в голову судьи Андреа Фелиси. Если бы Джованни не мешали другие участники матча, то судье досталось бы еще хуже.
Судья схватился за лицо и дал финальный свисток, который сигнализировал о завершении матча. Фелиси остановил поединок в тот момент, когда Оледжо-Кастелло уверенно вел в счете 2:0.
Тренер ударил судью во время матча: смотрите видео
- По информации издания Torino Repubblica, Алози извинился перед пострадавшим и сразу подал в отставку. Наставник признался, что не смог сдержать эмоций и расстроен из-за такого всплеска агрессии.