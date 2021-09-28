Майже боксерський нокаут на футбольному полі

Скандальний епізод стався у другому таймі. Наставник гостей Джованні Алозі отримав червону картку та був вилучений з технічної зони через суперечки з суддею.

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З такий рішенням головного арбітра наставник не погодився. Він вирішив застосувати до рефері фізичну силу. Алозі кулаком вмастив у голову судді Андреа Фелісі. Якби Джованні не заваджали інші учасники матчу, то судді дісталось ще гірше.

Суддя схопився за обличчя та дав фінальний свисток, який сигналізував про завершення матчу. Фелісі зупинив поєдинок у той момент, коли Оледжо-Кастелло впевнено вів у рахунку 2:0.

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