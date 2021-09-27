На 26-й минуте встречи вторая команда открыла счет после розыгрыша стандартного положения. Несмотря на все попытки хозяев, им долгое время не удавалось восстановить паритет.
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Шла 90-я минута поединка, когда нападающий Ипсвича решил схитрить, спрятавшись за спиной голкипера, и подождать, пока последний введет мяч в игру. Не дождавшись подсказок от партнеров, вратарь опустил "круглого" на землю, чем сразу же воспользовался футболист хозяев Конор Чаплин.
Он не стал завершать атаку самостоятельно и ждал помощи от одноклубников. После короткой комбинации мяч оказался в сетке ворот Шеффилда.
Видео курьезного гола
- Для Чаплина это взятие ворот стало первым в текущем сезоне.
- Обе команды в третьем по силе дивизионе Англии звезд с неба не хватают. Шеффилд Уэнсдей с дюжиной очков занимают 11 место турнирной таблицы, Ипсвич Таун барахтается в подвале – семь очков и 21 строчка в Лиге 1.