Лондонский Челси разгромил представителя Чемпионшипа Мидлсбро (6:1), совершив эффектный камбек после поражения в первом поединке. Весь первый тайм в составе "пенсионеров" отыграл Михаил Мудрик.

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Мудрик мог покинуть команду в меньшинстве

Подопечные Почеттино в первой половине игры забили четыре мяча, но украинец не принимал непосредственного участия ни в одном из них. Более того, Михаил получил ненужную желтую карту за чрезмерные эмоции.

По итогам первого тайма главный тренер Челси заменил Мудрика, выпустив на поле Мадуэке. После матча Почеттино объяснил раннюю замену своего любимца.

"У него была желтая карточка. В конце первого тайма произошел эпизод, когда он пошел в рискованный отбор и чуть не сбил соперника. Мы не хотели рисковать, потому и заменили его в перерыве.

Это был ненужный риск иметь его в поле. Поэтому мы заменили его", – рассказал аргентинский специалист.

Будем надеяться, что воспитательный метод Почеттино принесет результат и в следующем поединке Мудрик будет более эффективно действовать.

Отметим, что Челси вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с победителем пары Ливерпуль – Фулхэм. Первый матч завершился в пользу команды Клоппа (2:1).

Справка. В текущем сезоне Михаил Мудрик сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Свой следующий матч Челси сыграет 26 января в рамках Кубка Англии. Соперником команды Мудрика будет Астон Вилла.