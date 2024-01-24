Лондонський Челсі розтрощив представника Чемпіоншипу Мідлсбро (6:1), здійснивши ефектний камбек після поразки в першому поєдинку. Весь перший тайм у складі "пенсіонерів" відіграв Михайло Мудрик.

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Мудрик міг залишити команду в меншості

Підопічні Почеттіно у першій половині гри забили чотири м'ячі, але українець не брав безпосередньої участі в жодному з ним. Ба більше, Михайло отримав непотрібну жовту карту за надмірні емоції.

За підсумками першого тайму головний тренер Челсі замінив Мудрика, випустивши на поле Мадуеке. Після матчу Почеттіно пояснив ранню заміну свого улюбленця.

"У нього була жовта картка. Наприкінці першого тайму стався епізод, коли він пішов у ризикований відбір і мало не збив суперника. Ми не хотіли ризикувати, тому й замінили його в перерві.

Це був непотрібний ризик мати його на полі. Тому ми замінили його", – розповів аргентинський фахівець.

Будемо сподіватися, що виховний метод Почеттіно принесе результат і в наступному поєдинку Мудрик діятиме більш ефективно.

Зазначимо, що Челсі вийшов до фіналу Кубка англійської ліги, де зустрінеться з переможцем пари Ліверпуль – Фулхем. Перший матч завершився на користь команди Клоппа (2:1).

Довідка. У поточному сезоні Михайло Мудрик зіграв 22 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. Свій наступний матч Челсі зіграє 26 січня в рамках Кубка Англії. Суперником команди Мудрика буде Астон Вілла.