"С ним не все в порядке": тренер Челси прокомментировал травму Мудрика

В среду, 15 мая, состоялись перенесенные матчи 34 тура АПЛ. В одном из них Брайтон на домашней арене принимал Челси.

Гости одержали победу со счетом 2:1. Однако она была омрачена травмой Михаила Мудрика.

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Не сыграет в последнем туре

Украинский вингер в шестом поединке подряд вышел на поле в основном составе своей команды, но был заменен уже в конце первого тайма. Все из-за столкновения головой с защитником Брайтона Тариком Лемпти. Врачи заподозрили, что у Мудрика сотрясение мозга.

После завершения поединка главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассказал о повреждении украинского футболиста. Он заявил, что с Михаилом не все хорошо и он точно пропустит последний тур АПЛ.

С ним не все в порядке, мы продолжаем проверять его состояние. Он имел легкое головокружение, но мы использовали протокол вынужденной замены с подозрением на сотрясение мозга. По правилам, если используется такая замена, игрок не может выступать за команду в официальных матчах следующих 7 дней. Поэтому он не сыграет в последнем туре. Надеюсь, там ничего страшного,

– сказал Почеттино.

Отметим, что следующий матч "синие" проведут 19 мая дома против Борнмута. Старт встречи в 18:00.

. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик сыграл 41 поединок во всех турнирах за Челси, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

К слову, команда Маурисио Почеттино сейчас имеет 4-матчевую победную серию. "Синие" занимают шестое место в турнирной таблице и почти гарантировали себе участие в еврокубках на следующую кампанию.