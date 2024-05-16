Гости одержали победу со счетом 2:1. Однако она была омрачена травмой Михаила Мудрика.
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Не сыграет в последнем туре
Украинский вингер в шестом поединке подряд вышел на поле в основном составе своей команды, но был заменен уже в конце первого тайма. Все из-за столкновения головой с защитником Брайтона Тариком Лемпти. Врачи заподозрили, что у Мудрика сотрясение мозга.
После завершения поединка главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассказал о повреждении украинского футболиста. Он заявил, что с Михаилом не все хорошо и он точно пропустит последний тур АПЛ.
С ним не все в порядке, мы продолжаем проверять его состояние. Он имел легкое головокружение, но мы использовали протокол вынужденной замены с подозрением на сотрясение мозга. По правилам, если используется такая замена, игрок не может выступать за команду в официальных матчах следующих 7 дней. Поэтому он не сыграет в последнем туре. Надеюсь, там ничего страшного,
– сказал Почеттино.
Отметим, что следующий матч "синие" проведут 19 мая дома против Борнмута. Старт встречи в 18:00.
К слову, команда Маурисио Почеттино сейчас имеет 4-матчевую победную серию. "Синие" занимают шестое место в турнирной таблице и почти гарантировали себе участие в еврокубках на следующую кампанию.