Гості здобули перемогу з рахунком 2:1. Проте вона була затьмарена травмою Михайла Мудрика.
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Не зіграє в останньому турі
Український вінгер у шостому поєдинку поспіль вийшов на поле в основному складі своєї команди, але був замінений вже наприкінці першого тайму. Все через зіткнення головою з захисником Брайтона Таріком Лемпті. Лікарі запідозрили, що в Мудрика струс мозку.
Після завершення поєдинку головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про ушкодження українського футболіста. Він заявив, що з Михайлом не все добре та він точно пропустить останній тур АПЛ.
З ним не все гаразд, ми продовжуємо перевіряти його стан. Він мав легке запаморочення, але ми використали протокол вимушеної заміни з підозрою на струс мозку. За правилами, якщо використовується така заміна, гравець не може виступати за команду в офіційних матчах наступних 7 днів. Тому він не зіграє в останньому турі. Сподіваюся, там нічого страшного,
– сказав Почеттіно.
Зазначимо, що наступний матч "сині" проведуть 19 травня вдома проти Борнмута. Старт зустрічі о 18:00.
До слова, команда Маурісіо Почеттіно наразі має 4-матчеву переможну серію. "Сині" посідають шосте місце в турнірній таблиці й майже гарантували собі участь у єврокубках на наступну кампанію.