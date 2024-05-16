Гості здобули перемогу з рахунком 2:1. Проте вона була затьмарена травмою Михайла Мудрика.

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Не зіграє в останньому турі

Український вінгер у шостому поєдинку поспіль вийшов на поле в основному складі своєї команди, але був замінений вже наприкінці першого тайму. Все через зіткнення головою з захисником Брайтона Таріком Лемпті. Лікарі запідозрили, що в Мудрика струс мозку.

Після завершення поєдинку головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про ушкодження українського футболіста. Він заявив, що з Михайлом не все добре та він точно пропустить останній тур АПЛ.

З ним не все гаразд, ми продовжуємо перевіряти його стан. Він мав легке запаморочення, але ми використали протокол вимушеної заміни з підозрою на струс мозку. За правилами, якщо використовується така заміна, гравець не може виступати за команду в офіційних матчах наступних 7 днів. Тому він не зіграє в останньому турі. Сподіваюся, там нічого страшного,

– сказав Почеттіно.

Зазначимо, що наступний матч "сині" проведуть 19 травня вдома проти Борнмута. Старт зустрічі о 18:00.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик зіграв 41 поєдинок у всіх турнірах за Челсі, в яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.

До слова, команда Маурісіо Почеттіно наразі має 4-матчеву переможну серію. "Сині" посідають шосте місце в турнірній таблиці й майже гарантували собі участь у єврокубках на наступну кампанію.