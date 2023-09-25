Единственный и победный гол в составе Астон Виллы забил Олли Уоткинс на 73-й минуте матча. Челси же минимально уступило под пристальным взглядом своих болельщиков – 0:1 в пользу соперника "аристократов".

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Челси стало клубом для насмешек

Даже появление со старта Михаила Мудрика снова не принесло нужного результата. Украинец провел на поле 61 минуту и ушел отдыхать после того, как его команда начала играть в меньшинстве. Мало Гюсто оставил хозяев в меньшинстве, а вместо украинского левого вингера на поле появился Бен Чилвелл.

Подопечные Маурисио Почеттино уже третий матч не знают вкуса побед.

Следует отметить, что последний раз Челси забивало в ворота соперников еще 30 августа 2023 года, когда во втором круге Кубка лиги дважды огорчили голкипера скромного Уимблдона 2:1.

Болельщики "синих" уже с сарказмом комментируют "успехи" своей команды. Фанатам уже вообще не до шуток.

После очередного безголевого матча от Челси в клубных соцсетях появился забавный комментарий от известной сети пиццерий-ресторанов "Domino's Pizza".

Сеть пиццерий посмеялась над ужасной серией лондонского клуба, написав количество проданных пицц с момента последнего гола "синих".

Мы отправили 852 609 пицц с тех пор, когда Челси в предыдущий раз забил гол,

– говорится в сообщении от "Domino's Pizza".

Челси продолжает становиться клубом для насмешек и идет только на 14 месте в таблице АПЛ. Клуб Мудрика набрал в 6 матчах всего 5 баллов.

Уже 27 сентября лондонский клуб попытается прервать эту ужасную серию без голов и побед. Однако сделать "аристократам" это будет крайне сложно. В этот день Челси будут принимать Брайтон в третьем круге Кубка лиги.