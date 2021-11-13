Почетный гражданин Львова: легендарный экс-тренер Карпат рассказал, вернется ли в УПЛ
Источник:Meta-ratings.com.ua
СМИ обнародовали информацию, что якобы белорусский тренер Олег Кононов может возглавить Колос. Бывший тренер Карпат прокомментировал такую информацию.
Любимец львовских фанатов
55-летнего тренера из Беларуси Олега Кононова сватают в украинский чемпионат. Ранее наставник уже руководил клубом УПЛ – львовскими Карпатами, которые сейчас выступают во Второй лиге Украины.
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Кононов прокомментировал слухи вокруг якобы его будущего назначения на пост главного тренера Колоса из Ковалевки. Белорусский специалист отметил, что у него нет никаких предложений из Украины.
Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался,
– ответил специалист.
Специалист находится в поисках команды. Последним клубом Кононова была латвийская Рига, которая провела под руководством белоруса 18 матчей.
Колос после 13 сыгранных матчей идет на 11 месте в чемпионате, в его активе 11 очков.
Тренерская карьера Кононова в Украине
- Олег Кононов имеет в своей тренерской карьере опыт работы в украинском чемпионате. Белорусский наставник в 2008 году возглавил львовские Карпаты.
- На мостике "львов" провел три года и стал одним из самых успешных тренеров клуба. Белорус вывел команду в Лигу Европы, где Карпаты встречались с топовыми клубами – ПСЖ, дортмундской Боруссией и Галатасараем.
- Во Львове Кононов стал любимцем требовательных местных фанатов, которые на матче с Динамо вытащили огромный баннер с изображением наставника и надписью: "Почетный гражданин Львова".
- Но со временем результаты команды стали ухудшаться, что привело к смене тренера. 18 октября 2011 Кононов ушел из Карпат.
- После этого тренировал Севастополь, поработал в нескольких клубах России и латвийской Риге.