Улюбленець львівських фанатів
55-річного тренера із Білорусі Олега Кононова сватають в український чемпіонат. Раніше наставник вже керував клубом УПЛ – львівськими Карпатами, які зараз виступають у Другій лізі України.
Читайте також Петраков може покинути збірну України у разі програшу у грі з боснійцями, – ЗМІ
Кононов прокоментував чутки навколо нібито його майбутнього призначення на пост головного тренера Колоса з Ковалівки. Білоруський спеціаліст зазначив, що у нього немає жодних пропозицій з України.
Дякую, що в Україні мене не забувають. Але поки що з приводу мого повернення до УПЛ до мене ніхто не звертався,
– відповів фахівець.
Спеціаліст перебуває у пошуках команди. Останнім клубом Кононова була латвійська Рига, яка провела під керівництвом білоруса 18 матчів.
Колос після 13 зіграних поєдинків йде на 11 місці у чемпіонаті, у його активі 11 очок.
Тренерська кар'єра Кононова в Україні
- Олег Кононов має у своїй тренерській кар'єрі досвід роботи в українському чемпіонаті. Білоруський наставник у 2008 році очолив львівські Карпати.
- На містку "левів" провів три роки та став одним із найбільш успішних тренерів клубу. Білорус вивів команду у Лігу Європи, де Карпати зустрічались із топовими клубами – ПСЖ, дортмундською Боруссією та Галатасараєм.
- У Львові Кононов став улюбленцем вибагливих місцевих фанатів, які на матчі з Динамо витягнули величезний банер із зображенням наставника та написом: "Почесний громадянин Львова".
- Але з часом результати команди стали погіршуватись, що привело до зміни тренера. 18 жовтня 2011 року Кононов пішов із Карпат.
- Після цього тренував Севастополь, попрацював у декількох клубах Росії та латвійській Ризі.