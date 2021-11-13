Любимец львовских фанатов

55-летнего тренера из Беларуси Олега Кононова сватают в украинский чемпионат. Ранее наставник уже руководил клубом УПЛ – львовскими Карпатами, которые сейчас выступают во Второй лиге Украины.

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Кононов прокомментировал слухи вокруг якобы его будущего назначения на пост главного тренера Колоса из Ковалевки. Белорусский специалист отметил, что у него нет никаких предложений из Украины.

Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался,

– ответил специалист.

Специалист находится в поисках команды. Последним клубом Кононова была латвийская Рига, которая провела под руководством белоруса 18 матчей.

Колос после 13 сыгранных матчей идет на 11 месте в чемпионате, в его активе 11 очков.

Тренерская карьера Кононова в Украине