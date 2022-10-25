Почему забивной новичок Шахтера не поехал на ключевую игру против Селтика: ответ Йовичевича

Донецкий Шахтер 25 октября сыграет на выезде против Селтика в 5 туре группового раунда Лиги чемпионов. "Горняки" прибыли в Глазго без одного из забивных новичков команды.

В заявке среди 26 футболистов не нашлось места Марианну Шведу. Все потому, что воспитанник львовских Карпат до сих пор тренируется индивидуально от команды из-за травмы. Что подтвердил главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич.

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Йовичевич: Верим, что можем сотворить очередное чудо

Также хорватский специалист прокомментировал отсутствие Егора Назарины, который только в сентябре 2022 присоединился к донецкому клубу.

"Полная концентрация на матче. Знаем, что нас ждет легендарный стадион. Мы не занимаемся тем, на что не можем влиять. Мы подходим к матчу в хорошей форме. Швед не приехал из-за травмы. А Назарина не приехал, потому что не заявлен на Лигу чемпионов", – рассказал Йовичевич.

Наставник добавил, что верит в чудо в Глазго. Но назвал, что соперник дончан будет фаворитом в будущем противостоянии с "горняками".

Верим, что сможем сотворить очередное чудо. Сейчас мы уже не та команда, которая была на старте сезона. Мы сильны ментально, чтобы выдержать завтра этот матч. Селтик – фаворит матча с Шахтером,

– сказал тренер донецкого клуба.

Матч Селтик-Шахтер начнется 25 октября в 22:00. где смотреть матч узнайте – по ссылке . Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Лиги чемпионов.

В случае победы шотландский клуб не перепрыгнет "горняков", ведь между ними разница в 4 очка. А вот дончане, если победят, имеют шанс обогнать РБ Лейпциг (пока между ними разница в один балл), который в 5-м туре играет против лидера группы "F" Реала. Мадридская команда единолично лидирует в группе, имея в своем активе 10 пунктов.

Предыдущая встреча Шахтер – Селтик окончилась ничьей 1:1. Единственный гол в составе дончан забил Михаил Мудрик.