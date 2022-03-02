Почему вы засунули языки в ж*пу и молчите, – экс-игрок Динамо Дмитрулин к футболистам России

Бывший игрок сборной Украины и Динамо Юрий Дмитрулин записал эмоциональное обращение к российским футболистам. Мизерное количество спортсменов страны-агрессора отреагировало на нападение России на Украину.

Дмитрулин: Вы так и будете жить в страхе и без воли

Легендарный правый защитник у Динамо имеет в своей карьере опыт выступлений в российском чемпионате. Поэтому Юрий Дмитрулин обратился к друзьям, бывшим одноклубникам и всем футболистам России.

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Бывший динамовец не стал подбирать слова и не сдержал эмоций. Дмитрулин публично рассказал о реалиях "русского мира" в Украине.

Пацаны, почему вы засунули языки в ж*пу и молчите? У нас война, бомбят города, убивают мирных людей – женщин и детей. У нас новорожденные в бомбоубежищах дети становятся сиротами. Не надоело ли вам быть терпимыми и бояться своего Путина? Вы так и будете жить в страхе и без воли?,

– спросил Дмитрулин.

Бывший футболист рассказал о новой жизни россиян после нападения страны на Украину. Из-за многочисленных санкций и ограничений жителям страны-агрессора придется жить без роскошных отпусков, без покупки дорогих автомобилей.

"Забудьте о миллионных контрактах, об отдыхе с семьей в Дубае и Монако, о дорогих машинах. Вы будете играть за кусок хлеба, потому что экономике вашей задница. Вы в Европе больше никогда не поиграете, а те футболисты, которые там есть – их выгонят оттуда с срачами и позором", – рассказал экс-динамовец.

Никаких еврокубков и выступлений в Европе

Также Юрий Дмитрулин заявил, что все это уже сказывается на карьере российских футболистов. Ни один клуб Европы не захочет видеть в своем составе россиянина, которые не смогут почувствовать вкус еврокубков.

Экс-игрок сборной Украины отметил, что у российских футболистов есть последний шанс, чтобы перестать молчать и открыть рот.

"Вы больше никогда не услышите гимн Лиги чемпионов и не почувствуете вкуса международных матчей. У вас остался последний шанс сделать хотя бы что-нибудь. Берите свои телефоны, пока они есть, записывайте видео и призывайте людей выходить на улицы", – сказал защитник.

Сбрасывайте путинский режим. Это последний шанс сменить ваше руководство и получить свободу. Если вы промолчите – вы соучастники убийц. Вам больше ни один украинец не пожмет руку. Действуйте, времени у вас больше нет,

– добавил Дмитрулин.

Пока форвард сборной России Федор Смолов отреагировал на войну между Украиной и Россией.

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