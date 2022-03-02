Дмитрулін: Ви так і житимете в страху і без волі

Легендарний правий захисник Динамо має у своїй кар'єрі досвід виступів у російському чемпіонаті. Тому Юрій Дмитрулін звернувся до друзів, колишніх одноклубників та усіх футболістів Росії.

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Колишній динамівець не став підбирати слів та не стримав емоцій. Дмитрулін публічно розповів про реалії "русского міра" в Україні.

Пацани, чому ви засунули язики в ж*пу і мовчите? У нас війна, бомблять міста, вбивають мирних людей – жінок та дітей. У нас новонароджені у бомбосховищах, діти стають сиротами. Чи не набридло вам бути терпилами і боятися свого Путіна? Ви так і житимете в страху і без волі?,

– запитав Дмитрулін.

Колишній футболіст розповів про нове життя росіян після нападу їх країни на Україну. Через численні санкції та обмеження жителям країни-агресора доведеться жити без розкішних відпочинків, без купівлі дорогих автівок.

"Забудьте про мільйонні контракти, про відпочинок із сім'єю у Дубаї та Монако, про дорогі машини. Ви гратимете за шматок хліба, тому що економіці вашій дупа. Ви в Європі більше ніколи не пограєте, а ті футболісти, які там є – їх виженуть звідти із срачами та ганьбою", – розповів ексдинамівець.

Жодних єврокубків та виступів у Європі

Також Юрій Дмитрулін заявив, що все це вже відбивається на кар'єрі російських футболістів. Жоден клуб Європи не захоче бачити у своєму складі росіянина, які не зможуть відчути смак єврокубків.

Ексгравець збірної України зазначив, що в російських футболістів є останній шанс, щоб перестати мовчати та відкрити рот.

"Ви більше ніколи не почуєте гімн Ліги чемпіонів та не відчуєте смаку міжнародних матчів. У вас залишився останній шанс зробити хоча б щось. Беріть свої телефони, поки вони є, записуйте відео і закликайте людей виходити на вулиці", – сказав захисник.

Скидайте путінський режим. Це останній шанс змінити ваше керівництво та здобути свободу. Якщо ви промовчите – ви співучасники вбивць. Вам більше жоден українець не потисне руку. Дійте, часу ви більше не маєте,

– додав Дмитрулін.

Наразі лише форвард збірної Росії Федір Смолов відреагував на війну між Україною та Росією.

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