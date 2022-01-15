Почему вы издеваетесь, – президент Сербии о скандале с Джоковичем

Сербский теннисист Новак Джокович вторую неделю борется за право сыграть на Australian Open в Мельбурне. Австралийскую визу теннисиста второй раз аннулировали и задержали. Скандал вокруг Джоковича в очередной раз прокомментировал президент Сербии Александр Вучич.

Вучич: мы будем бороться за Новака Джоковича

Сербский президент выразил возмущение, что австралийские власти дважды аннулировали визу Джоковича. В риторической форме Вучич спросил, почему над Новаком издеваются.

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Если вы хотели помешать Джоковичу выиграть 10-й трофей, почему не отказали ему сразу, почему не сказали, что не дадите визу? Почему вы издеваетесь?,

– сказал Вучич.

Он также удивлен, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу Джоковича после того, как теннисист выиграл апелляцию в суде.

"Они часто рассказывают нам о верховенстве закона. Представляете, как выглядело бы, если бы министр в Сербии мог отменить решение судьи? Возможно, они показали нам, как выглядит независимый суд, но в конце концов он выглядит как никому ненужный – потому что вся власть в руках исполнительной власти", – отметил президент.

Вучич заверил, что Сербия будет поддерживать Джоковича и уважать международные правила.

Мы будем бороться за Новака Джоковича, и ваши издевательства над ним не изменят наше отношение к австралийскому народу, который мы очень уважаем и ценим. И не изменит нашего отношения к Новаку Джоковичу,

– заявил Вучич.

В завершение президент Сербии добавил, что "те, кто считают, что достигают чего-то преследованиями Джоковича, никогда не достигнут не только его уровня, но и уровня простого человека из наших гордых и достойных народов".

Джоковичу аннулировали визу: главное