Почему вы издеваетесь, – президент Сербии о скандале с Джоковичем
Источник:b92.net
Сербский теннисист Новак Джокович вторую неделю борется за право сыграть на Australian Open в Мельбурне. Австралийскую визу теннисиста второй раз аннулировали и задержали. Скандал вокруг Джоковича в очередной раз прокомментировал президент Сербии Александр Вучич.
Вучич: мы будем бороться за Новака Джоковича
Сербский президент выразил возмущение, что австралийские власти дважды аннулировали визу Джоковича. В риторической форме Вучич спросил, почему над Новаком издеваются.
К теме "Возмутит антиваксов": появилась причина аннулирования визы Новака Джоковича
Если вы хотели помешать Джоковичу выиграть 10-й трофей, почему не отказали ему сразу, почему не сказали, что не дадите визу? Почему вы издеваетесь?,
– сказал Вучич.
Он также удивлен, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу Джоковича после того, как теннисист выиграл апелляцию в суде.
"Они часто рассказывают нам о верховенстве закона. Представляете, как выглядело бы, если бы министр в Сербии мог отменить решение судьи? Возможно, они показали нам, как выглядит независимый суд, но в конце концов он выглядит как никому ненужный – потому что вся власть в руках исполнительной власти", – отметил президент.
Вучич заверил, что Сербия будет поддерживать Джоковича и уважать международные правила.
Мы будем бороться за Новака Джоковича, и ваши издевательства над ним не изменят наше отношение к австралийскому народу, который мы очень уважаем и ценим. И не изменит нашего отношения к Новаку Джоковичу,
– заявил Вучич.
В завершение президент Сербии добавил, что "те, кто считают, что достигают чего-то преследованиями Джоковича, никогда не достигнут не только его уровня, но и уровня простого человека из наших гордых и достойных народов".
Джоковичу аннулировали визу: главное
- Australian Open традиционно состоится в Мельбурне. В Австралии действуют строгие карантинные меры. В частности, для въезда в страну нужно быть привитым от коронавируса.
- Из-за этого участие Новака Джоковича, который 9 раз побеждал на кортах Мельбурна, было под вопросом. Серб не раскрывал свой статус вакцинации.
- Несмотря на это Новак 4-го января отправился в Австралию. Пемьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что теннисиста депортируют, если он не вакцинирован.
- Перед вылетом Джокович заявил, что получил медицинский отвод от вакцинации. Впоследствии также стало известно, что серб якобы переболел COVID-19 в декабре 2021-го года.
- Когда теннисист прилетел в Мельбурн – его задержали. Впервые визу Новака аннулировали 6-го января. После этого Джокович подал апелляцию, которую выиграл 10-го января.
- В пятницу, 14-го января, австралийские власти во второй раз аннулировали визу спортсмену, и юристы теннисиста подали очередную апелляцию. Суд по делу состоится в ночь с 15 на 16 января.
- Первый матч Джоковича на Australian Open должен состояться 17-го января. Сейчас теннисист в отеле для мигрантов.