Малыш на 25 миллионов

На днях руководство Баварии объявило о рекордном в истории футбола тренерском трансфере. Толстосумы из Мюнхена не оставили шансов Лейпцигу, насыпав 25 миллионов евро за Юлиана Нагельсмана. Более щедрая компенсация за переход 33-летнего вундеркинда – грамотная многоходовка. "Быки" с каждым годом все активнее наступают на пятки Баварии, а Нагельсман в этой погоне выступает настоящим локомотивом.

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Юлиан Нагельсман / beinsports.com

Никоим образом не пытаемся умалить квалификацию самого специалиста, за которого заплатили непомерно много. Нагельсман однозначно один из лучших футбольных тренеров планеты, который имеет шансы стать законодателем новых трендов в этой профессии. Впрочем, еще вопрос, подойдет ли он собственно Баварии. А клуб имеет далеко идущие планы на молодого коуча – контракт на 5 лет и зарплата в 8 миллионов евро за сезон. Оклад большой, но Нагельсману не светит даже место в топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров планеты.

У кого толще ... кошелек?

Мадридский Атлетико никогда не претендовал на звание одного из самых богатых клубов мира. Контрольный пакет акций "матрасников" принадлежит Мигелю Анхель Жиль Марину, основным источником доходов которого является скотоводство. Впрочем, именно Атлетико обыграл всех соперников в своеобразном тренерском споре. Наставник команды Диего Симеоне может похвастаться самым толстым кошельком среди коллег по цеху. До пандемии аргентинцу ежегодно прилетало 43 миллиона евро, и это без учета бонусов и премиальных.

По понятным причинам, "Эль Чело" пришлось немного "затянуть пояса", но и 32 миллиона за сезон, согласитесь, – фантастические деньги. К чести Симеоне, рекордную зарплату специалист добросовестно отрабатывает. Атлетико – одна из самых стабильных команд Европы, под руководством Симеоне дважды играла в финале Лиги Чемпионов. Более того, в испанской Примере "матрасники" стабильно портят кровь Реалу и Барселоне, а в этом сезоне очень близки к своему 11-му титулу в чемпионате.



Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне / Getty Images

Диего Симеоне (Атлетико) – 32 миллиона евро в год Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 23 миллиона евро Юрген Клопп (Ливерпуль) – 17,5 миллионов евро

Хосеп Гвардиола также в свое время понюхал пороха в Ла Лиге, а сейчас диктует тренерскую моду в сильнейшем чемпионате планеты АПЛ. Владельцы английского Манчестер Сити испанца также не обижают – платят 23 миллиона евро ежегодно. Не сильно отстали работодатели Юргена Клоппа в Ливерпуле – немец кладет в карман 17,5 миллионов евро за сезон. Похожий оклад был у Жозе Моуринью в Тоттенхэме, но одиозный португалец упаковал чемоданы и отправился в Серию А.

В римской Роме Моуринью будут платить только 7,5 миллиона, но тренер "от голода точно не умрет". Сеу Жозе имеет стабильный доход от разводов со своими бывшими. Сумма уже достигла непристойных 76 миллионов фунтов, которые клубы заплатили тренеру за досрочное расторжение контрактов.



Жозе Моуринью / Getty Images

Челси (2007) – 20 миллионов фунтов

Реал (2013) – 17 миллионов

Челси (2015) – 8 миллионов

Манчестер Юнайтед (2018) – 15 миллионов

Тоттенхэм (2021) – 16 миллионов

Последней жертве Моура, правда, удалось отделаться легким испугом. Поскольку тренер так быстро трудоустроился в новом клубе, недосчитается существенной части зарплаты – 13 миллионов, которую обязались выплатить боссы Тоттенхэма. Впрочем, и 63 миллиона фунтов, которые сделал из воздуха, Сеу Жозе вполне хватит на безбедную старость.

С чем едят тренерский хлеб в Украине?

Не так давно, каких-то 8 – 11 лет назад, некоторые из украинских футбольных тренеров могли с легкостью конкурировать с самыми богатыми коллегами из-за рубежа. Речь о временах, когда Металлист Ярославского и Днепр Коломойского конкурировали с Шахтером и Динамо не только на газоне, но и на уровне клубных бюджетов. Тогда Мирча Луческу "обирал" Рината Ахметова на 4 миллиона евро в год, а Мирон Маркевич перешел из Металлиста в Днепр на зарплату в 2 миллиона долларов. Заработки последнего, правда, оказались довольно условными. Все же помнят, как лихорадило Днепр в 2014 – 2016 годах.

Времена изменились – украинский футбол откровенно обеднел, досталось и кошелькам руководителей. Мирча Луческу, скажем, уже в Динамо зарабатывает в три с половиной раза меньше. Игорь Суркис заставил румына "предать" Шахтер за каких-то 1,2 миллиона евро. Правда, еще миллион Луческу положил в карман, вернув киевлян на украинский футбольный трон. Во столько же обходятся услуги Луиша Каштру владельцу Шахтера. А вот третье место неожиданно оккупировал наставник скромного Днепр-1. Игорю Йовичевичу светит 650 тысяч евро за сезон.



Мирча Луческу и Ринат Ахметов / ФК "Шахтер"

Мирча Луческу (Динамо) – 1.2 миллиона евро Луиш Каштру (Шахтер) – 1.2 миллиона евро Игорь Йовичевич (Днепр-1) – 650 тысяч евро

А что там, за океаном?

Примерно столько же, как и Йовичевич – около 800 тысяч долларов в год, зарабатывает скромный по доходам тренер NHL Джефф Блешил, который работает с Детройт Ред Уингз. Больше всего – 5,25 миллиона долларов – платят Джоэлю Кенневилю, который занимается Пантерами из Флориды. И где же справедливость? Самый богатый хоккейный тренер планеты почти в 7,5 раза "беднее" за Диего Симеоне. Почему же такая пропасть?

Национальная Хоккейная Лига, как и самая быстрая команда игры в целом, и близко не стоят по популярности наряду с футболом. Аудитория NHL, или NBA, измеряется десятками миллионов, а игра в копаный мяч привлекает внимание сотни миллионов, а то и нескольких миллиардов. За последним чемпионатом мира по футболу, скажем, следило более половины населения нашей планеты. Поэтому легенду Национальной Баскетбольной Ассоциации Грега Поповича, который зарабатывает больше всего среди тренеров лиги – 11 миллионов долларов, в лицо знают только те, кто давно фанатеет от баскетбола. А плакаты с Хосепом Гвардиолой могут висеть даже на стене у детишек в забытом Богом Сомали.



Грег Попович / Getty Images

Кроме того, заокеанские лиги являются замкнутыми и более компактными организациями. Следовательно, все финансовые процессы там значительно более прозрачны и подлежат более жесткому контролю. В футболе, как бы ни кричали о финансовом фэйр-плее, балом правят те, у кого больше денег. Отсюда и непомерно высокие зарплаты, в том числе и у тренеров, которые, мягко говоря, не соответствуют реальной оценке их труда.

Топовые футбольные тренеры, как и их звездные подопечные, уже давно сбросили "спортивные костюмы физруков" и примеряли "стильные одежды шоуменов". Сегодня футбольный коуч – не только наставник, стратег и мотиватор. Он – полноценный менеджер, который распоряжается десятками миллионов евро, поэтому и уровень ответственности на этой работе просто зашкаливает. А космическая зарплата, которая большинству кажется неадекватной, – своеобразная компенсация за седые волосы и бессонницу. Разве виноваты футбольные толстосумы в том, что их игра в мире спорта научилась лучше себя продавать.

Юрий Котермак