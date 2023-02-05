Защитник МЮ признался, почему поставил "крест" на своих выступлениях в сборной Франции

Сборная Франции потеряла еще одну звезду основы. Рафаэль Варан объявил об окончании карьеры на уровне национальной команды.

Центральный защитник закончил карьеру в сборной Франции в возрасте 29 лет. Футболист английского Манчестер Юнайтед рассказал, почему неожиданно решил поставить "крест" на выступлениях за главную команду своей страны.

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Варан: Варан-игрок поглощает Варана-человека

Защитник физически и морально не выдерживает такого плотного графика матчей. Варан в перерывах в чемпионате переключался на выступления за сборную и наоборот. Поэтому Рафаэль выбрал вариант, когда сможет больше времени проводить как обычный человек, а не как футболист.

Я отдал все силы – физические и ментальные. Играть на самом высоком уровне – это как вечная стиральная машина, которая никогда не останавливается. Ты все время играешь и играешь. У нас был очень тяжелый календарь, игры нон-стоп. У меня такое ощущение, что я задыхаюсь, а Варан-игрок поглощает Варана-человека,

– сказал защитник МЮ.

Это уже второй футболист "Ле Блэ", окончивший выступления за сборную после поражения в финале чемпионата мира-2022 от Аргентины. Ранее с национальной командой простился голкипер Уго Льорис.

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