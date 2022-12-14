Топ-клубы "забраковали" звезду, вся надежда на Саудовскую Аравию: Роналду испытывает проблемы с агентом

Португалия вместе с Криштиану Роналду закончила свой путь на ЧМ-2022 по футболу. После Мундиаля должна была определиться судьба нападающего на клубном уровне, но все идет не так гладко, как хочется футболисту.

37-летний футболист после скандалов покинул Манчестер Юнайтед. Обе стороны разорвали сотрудничество по обоюдному согласию. Теперь Роналду в статусе свободного агента с нетерпением ждет, кто станет его новым клубом.

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Еще один конфликт на фоне неудачных поисков

Но все идет не так, как хочется Криштиану. Однако здесь вина самого футболиста, который в последнее время отмечается своим плохим поведением, скандалами и конфликтами. Это все отпугивает топ-клубы Европы. СМИ активно приписывают португальцу интерес из Саудовской Аравии. Но это возможно на то, что хочет сам Роналду. Ведь форвард сборной Португалии хотел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

Фактор отсутствия выступлений МЮ в ЛЧ стал одним из ключевых, почему Криштиану потребовал трансфер в другой клуб.

На этом фоне Роналду не перестает отличиться своими скандальными поступками, которые дальше портят репутацию нападающего. Это перенеслось даже на сборную Португалии, но главный тренер команды и сам футболист опровергали все слухи, появлявшиеся от СМИ. Вроде бы Криштиану хотел покинуть сборную после того как остался на замене в матче против Швейцарии. Но Роналду да Фернанду Сантуш возразили такой фейк.

Из-за неясности в предстоящей карьере у Роналду ухудшились относить с его агентом, который продолжает искать одиозному футболисту новую команду.

Напомним, что португальский нападающий не сможет сразу играть за новую команду. Роналду после матча Эвертон – МЮ разбил телефон фаната соперника, за что получил два матча дисквалификации.

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