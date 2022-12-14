Топ-клубы "забраковали" звезду, вся надежда на Саудовскую Аравию: Роналду испытывает проблемы с агентом
Источник:AS
Португалия вместе с Криштиану Роналду закончила свой путь на ЧМ-2022 по футболу. После Мундиаля должна была определиться судьба нападающего на клубном уровне, но все идет не так гладко, как хочется футболисту.
37-летний футболист после скандалов покинул Манчестер Юнайтед. Обе стороны разорвали сотрудничество по обоюдному согласию. Теперь Роналду в статусе свободного агента с нетерпением ждет, кто станет его новым клубом.
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Еще один конфликт на фоне неудачных поисков
Но все идет не так, как хочется Криштиану. Однако здесь вина самого футболиста, который в последнее время отмечается своим плохим поведением, скандалами и конфликтами. Это все отпугивает топ-клубы Европы. СМИ активно приписывают португальцу интерес из Саудовской Аравии. Но это возможно на то, что хочет сам Роналду. Ведь форвард сборной Португалии хотел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.
Фактор отсутствия выступлений МЮ в ЛЧ стал одним из ключевых, почему Криштиану потребовал трансфер в другой клуб.
На этом фоне Роналду не перестает отличиться своими скандальными поступками, которые дальше портят репутацию нападающего. Это перенеслось даже на сборную Португалии, но главный тренер команды и сам футболист опровергали все слухи, появлявшиеся от СМИ. Вроде бы Криштиану хотел покинуть сборную после того как остался на замене в матче против Швейцарии. Но Роналду да Фернанду Сантуш возразили такой фейк.
Из-за неясности в предстоящей карьере у Роналду ухудшились относить с его агентом, который продолжает искать одиозному футболисту новую команду.
Напомним, что португальский нападающий не сможет сразу играть за новую команду. Роналду после матча Эвертон – МЮ разбил телефон фаната соперника, за что получил два матча дисквалификации.
Главное о карьере Криштиану Роналду в сезоне-2022/203
- За клуб из красного Манчестера португалец провел 16 матчей, отличившихся 3 голами и 2 ассистами. Скандальное интервью, в котором Криштиану обвинил во всем английский клуб, явилось последней точкой в терпении руководства МЮ.
- Похоже, что отъезд из туринского Ювентуса и возвращение в МЮ стало ошибкой Криштиану. Ведь после его поведения в состоянии "красных дьяволов" интерес к футболисту значительно упал.
- За сборную Португалии в этом сезоне провел 10 поединков, в которых идентичной статистикой – 3 мяча и 2 результативных передачи.