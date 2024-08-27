Свитолина четко объяснила, почему не пожала руку россиянке, которая сменила гражданство

В понедельник, 26 августа, начался последний теннисный "мэйджор" 2024 года. В основную сетку US Open пробились семь украинок в одиночном разряде.

Элина Свитолина уже успела одержать свою первую победу на турнире. Она в трех сетах одолела вторую ракетку Аргентины Марию Лурдес Карле.

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Четкая гражданская позиция

После этого поединка состоялась пресс-конференция с участием украинской теннисистки. На ней она объяснила, почему неделю назад не пожала руку Элине Аванесян на турнире в Монтеррее.

Дело в том, что российская спортсменка в начале августа сменила гражданство. Она начала выступать под флагом Армении, из-за чего многие иностранные пользователи соцсетей решили, что этого достаточно для рукопожатий и захейтили украинку.

"Да, я знаю, что она сменила гражданство, но это не единственный момент, который для меня важен. Дело также в том, чтобы иметь позицию, что ты выступаешь против действий российской власти и против того, что происходит в Украине, против всей той беды, которую Россия делает нашим невинным людям.

Я не слышала такой позиции от нее. Когда вы меняете гражданство ради собственной выгоды – это одно дело. Когда вы меняете его из-за осуждения геноцида, который совершает российская армия – это другое", – сказала Свитолина.

К слову. В матче второго круга US Open состоится украинское дерби. Элина Свитолина встретится с Ангелиной Калининой, которая в поединке 1/64 финала одолела Осеан Доден.

Напомним, что также во второй раунд Открытого чемпионата США пробилась первая ракетка Украины Марта Костюк. К сожалению, после первого игрового дня турнир покинули – Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.