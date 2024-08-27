Еліна Світоліна вже встигла здобути свою першу перемогу на турнірі. Вона у трьох сетах здолала другу ракетку Аргентини Марію Лурдес Карле.

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Чітка громадянська позиція

Після цього поєдинку відбулася пресконференція за участі української тенісистки. На ній вона пояснила, чому тиждень тому не потиснула руку Еліні Аванесян на турнірі в Монтерреї.

Річ у тім, що російська спортсменка на початку серпня змінила громадянство. Вона почала виступати під прапором Вірменії, через що багато іноземних користувачів соцмереж вирішили, що цього достатньо для рукостискань і захейтили українку.

"Так, я знаю, що вона змінила громадянство, але це не єдиний момент, який для мене важливий. Річ також у тім, щоб мати позицію, що ти виступаєш проти дій російської влади та проти того, що відбувається в Україні, проти всієї тієї біди, яку Росія чинить нашим невинним людям.

Я не чула такої позиції від неї. Коли ви змінюєте громадянство заради власної вигоди – це одна справа. Коли ви змінюєте його через засудження геноциду, який чинить російська армія – це інша", – сказала Світоліна.

До слова. У матчі другого кола US Open відбудеться українське дербі. Еліна Світоліна зустрінеться з Ангеліною Калініною, яка в поєдинку 1/64 фіналу здолала Осеан Доден.

Нагадаємо, що також у другий раунд Відкритого чемпіонату США пробилася перша ракетка України Марта Костюк. На жаль, після першого ігрового дня турнір залишили – Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.