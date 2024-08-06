Из-за полномасштабной агрессии России против Украины спортсмены из страны-террористки стали изгоями в мире. Чтобы продолжать свою карьеру, россияне отрекаются от гражданства.
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Гордится быть гражданкой Армении
Теннисистка Элина Аванесян без лишних сантиментов избавилась от российского паспорта. Этническая армянка отныне будет выступать за свою историческую Родину. Об этом спортсменка сообщила в сети Х.
"Я горжусь тем, что я официально являюсь гражданкой Армении, и для меня большая честь выступать под своим армянским флагом, начиная с Cincinnati Open в понедельник.
С нетерпением жду этой новой главы и успеха на родине моих предков", – написала Аванесян.
Кто такая Элина Аванесян
- Девушка родилась в российском Пятигорске. Ее родители армяне, которые в 1992 году покинули Нагорный Карабах и переехали в Россию.
- Аванесян начала заниматься теннисом в шесть лет. В 2022 году дебютировала в турнирах серии Гренслема.
- В июле 2024 года дошла до финала турнира WTA 250 в Яссах. Это был последний турнир под российским флагом. С августа Аванесян будет представлять Армению.