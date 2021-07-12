Стало известно, почему на стадионе "Украина" запретили играть матчи УПЛ

Глава комитета УАФ по вопросам стадионов Геннадий Прокопович прокомментировал лишение стадиона "Украина" третьей категории, что делает невозможным проведение на нем матчей УПЛ.

По словам функционера, возле стадиона "Украина" много нерешенных проблем.

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"На львовской арене в плохом (иногда, в очень плохом) состоянии трибуны и сиденья, а на фан-секторе они вообще отсутствуют. В плохом состоянии входные группы стадиона, туалеты для зрителей – просто в ужасном", – отметил он.

Кроме того, на стадионе как не было, так до сих пор нет сертификата на освещение, а номинальный уровень освещения поля составляет 1200 люкс вместо нужных для 3 категории стадионов 1400 люкс, что, среди прочего, препятствует соблюдению необходимых стандартов для телетрансляций,

- заявил Прокопович.

Стадион "Украина" потерял третью категорию: что известно