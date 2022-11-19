Почему со стартового состава Днепра-1 пропал забивной Амаш: француз травмировался на скользком поле

В субботу, 19 ноября, Днепр-1 принимает Шахтер в центральном матче 14-го тура УПЛ. Александр Кучер был вынужден производить срочную замену за несколько минут до стартового свистка.

Сначала матч со стартовых минут в составе Днепра-1 должен начать Янис Амаш. 23-летний левый защитник получил травму на предматчевой разминке, пишет 24 канал.

Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча первого круга УПЛ

Досадная потеря лидера

Вместо него в стартовой одиннадцатке появился Владимир Танчик. Пока неизвестно, какое именно повреждение у французского защитника днепровского клуба.

Янис Амаш только 1 сентября 2022 перешел в Днепр-1 из португальской Боавишты. За украинский клуб успел провести 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Отметим, что гол Амаша вошел в топ-4 лучших мячей группового раунда Лиги конференций.

По состоянию на 42 минуту счет матча равен 1:1. За Шахтер в сольном стиле забил Михаил Мудрик. Но через 4 минуты Днепр-1 сравнил цифры на табло после классной комбинации, которую завершил Александр Пихаленок.