Спершу матч зі стартових хвилин у складі Дніпра-1 повинен розпочати Яніс Амаш. 23-річний лівий захисник отримав травму на передматчевій розминці, пише 24 канал.

До теми Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція центрального матчу першого кола УПЛ

Прикра втрата лідера

Замість нього у стартовій одинадцятці з'явився Володимир Танчик. Наразі невідома, яке саме пошкодження у французького оборонця дніпровського клубу.

До слова. Яніс Амаш лише 1 вересня 2022 року перейшов у Дніпро-1 із португальської Боавішти. За український клуб встиг провести 17 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 6 результативних передач.

Відзначимо, що гол Амаша увійшов у топ-4 найкращих м'ячів групового раунду Ліги конференцій.

Станом на 42 хвилину рахунок матчу рівний 1:1. За Шахтар у сольному стилі забив Михайло Мудрик. Але через 4 хвилини Дніпро-1 зрівняв цифри на табло після класної комбінації, яку завершив Олександр Піхальонок.